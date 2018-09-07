أبوظبي وجهة سياحية لـ 8 جنسيات

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تضاعف دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، جهودها لجذب المزيد من الزوار والسياح، بعد تحولها لوجهة سياحية متميزة في منطقة الخليج العربي، بسبب معالمها السياحية والترفيهية العديدة، خاصة في جزيرة ياس. ويتدفق ملايين السياح والزوار سنوياً على الإمارة خلال العطلات الرسمية، خاصة عطلات الأعياد، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الاتحاد، للتعرف إلى معالمها السياحية الفريدة، وأهمها وارنر براذرز وعالم فيراري وياس ووتر وورلد، إضافة إلي زيارة المعالم التاريخية والإسلامية، وأهمها مسجد الشيخ زايد الكبير.

عدد الزوار خلال الفترة من أغسطس 2017 – يوليو 2018:

3.24 ملايين

الإمارات 1.5 مليون

الصين 401.5 ألف

الهند 394.7 ألفاً

المملكة المتحدة 273.3 ألفاً

الولايات المتحدة 185.5 ألفاً

الفلبين 175.1 ألفاً

مصر 174 ألفاً

السعودية 153.13 ألفاً