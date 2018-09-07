«نوفوس» تطلق صندوقاً جديداً لتأجير الطائرات

المصدر: دبي - البيان

أطلق اتحادٌ مؤلفٌ من «نوفوس أفياشن كابيتال» وبنك التنمية الياباني وبنك «NORD/‏‏LB»، وشركة بوينغ، صندوق سيدار للطيران، وهو صندوق إقراض صغير مخصص لتزويد شركات الطيران وشركات تأجير الطائرات بنسبة تمويل عالية مقابل القيمة بهدف الحصول على طائرات بوينغ. وتتولى «نوفوس» مسؤولية الإشراف على هذا الصندوق الذي سيقدم قروضاً صغيرة وقروض الميزانين في سبيل تقليص الفجوة بين أسهم رأس المال والديون الممتازة.

وقال هاني كزبري، المدير الإداري لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال»: «يسرنا أن نتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة لإطلاق هذا المشروع الذي نثق بأنه سيلبي حاجةً مهمة من احتياجات السوق.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الصندوق إحدى أبرز وسائل التمويل بفضل النمو المتواصل لقطاع الطيران والمسار المتصاعد في أسعار الطائرات، إلى جانب الأهمية الكبيرة في الحفاظ على السيولة النقدية لدى شركات الطيران وشركات تأجير الطائرات.