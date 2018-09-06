فورد تستدعي 1.6 مليون سيارة بسبب حزام الأمان

المصدر: (د ب ا)

قررت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات استدعاء 6ر1 مليون سيارة من طراز " بيك اب اف -150 " لاستبدال مكونات بحزام الأمان يمكن أن تؤدي لاندلاع حريق لدى وقوع حادث، وذلك عقب أن بدأت الجهات المعنية بالسلامة الأميركية في إجراء تحقيق بهذا الشأن الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إشعار الاستدعاء الذي نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة جاء فيه أن شداد حزام الأمان المعيب يمكن أن ينشط بصورة كبيرة لدى وقوع حادث ويؤدي لاشتعال مواد أو غازات أخرى بالمركبة.

وأضاف الإشعار أن فورد على علم بوقوع 17 واقعة اندلاع حريق أو انبعاث دخان في أميركا بسبب هذا العيب، ولكن لم تقع إصابات.

وتشمل المركبات التي سوف يتم استدعاؤها طرازات تم تصنيعها منذ 2015 حتى العام الجاري.