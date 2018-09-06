عروض لمستخدمي مترو دبي لزيارة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

أصبح بإمكان روّاد «مترو دبي» الاستفادة من فرصة حصرية تتيح لهم للاستمتاع بإطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على مختلف أرجاء المدينة من الطابقين 124 و125 في «برج خليفة»، عبر عرض استثنائي يتيح زيارة المنصة التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في دبي، بسعر 75 درهماً للشخص عوضاً عن السعر الأصلي البالغ 135 درهماً.

ويمكن للركاب ببساطة الحصول على قسيمة الخصم من محطات «مترو دبي» وتقديمها في شباك تذاكر «قمة البرج، برج خليفة» في الطابق السفلي من «دبي مول»، إضافة إلى الهوية الإماراتية، للاستفادة من العرض.

وتتوفر القسائم في مجموعة محدودة من المحطات، ويمكن الاطلاع على قائمة المحطات المشاركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرج خليفة. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا العرض مئات الآلاف من مستخدمي «دبي مترو» الذين يمكنهم الوصول بسهولة تامة من محطة المترو إلى «برج خليفة».

وتمثل زيارة منصة المشاهدة في الطابق 124 تجربة استثنائية مع إطلالات مذهلة على مدينة دبي والمناطق المحيطة بها من التراس الخارجي. وبعد الاستمتاع بزيارة الطابق 124، يمكن للزوار استكشاف الطابق 125 الذي يمثل تحية إلى الثقافة والفنون العربية العريقة، إضافة إلى استكشاف المدينة بأسلوب جديد باستخدام المناظير المتطورة، واختبار تجربة «دبي- نظرة بعين الصقر»، التي تسمح للزوار بمشاهدة دبي من منظور مختلف كلياً.