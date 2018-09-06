مراكز «ماجد الفطيم» تجتذب العائلات مع انطلاق موسم المدارس

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تحرص «ماجد الفطيم» على مساعدة الآباء والأبناء خلال الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي يستلزم تجهيزات ومتطلبات عديدة، مثل القرطاسية، والملابس والأدوات الرياضية، والحقائب المدرسية، وحافظات وجبات الغداء، وإكسسوارات الشعر، والأحذية وغيرها الكثير.

وتوفر متاجر «سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» بدبي كل ما يحتاجه الأبناء في مستهل السنة الدراسية الجديدة. وتقدّم عروضاً ترويجية مذهلة على المستلزمات والمتطلبات المدرسية، منها على سبيل المثال «سكيتشرز» و«سنتربوينت» ومكتبة «بوردرز» و«تايبو».

وإلى جانب تمكين المتسوقين من شراء جميع المستلزمات والمتطلبات المدرسية تحت سقف واحد، تتيح مراكز التسوق المذكورة لغاية 16 سبتمبر فرصة الفوز بجوائز مذهلة. وقامت مراكز «سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» بشراكة مع مجموعة مراكز التسوق في دبي يفوز في إطارها عشرة متسوقين بمنحة دراسية بقيمة 25 ألف درهم لكل منهم. وسيتم إعلان أسماء الفائزين في 18 سبتمبر المقبل.

وفي إطار حملة «العودة إلى المدارس» تتيح متاجر «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر معيصم» بدبي، «وسيتي سنتر الشارقة»، الفرصة لزوارها للإسهام في حملتها الهادفة إلى توفير التعليم للمزيد من الأطفال المحتاجين وخلق بيئة تعليمية آمنة تلبي احتياجات الأطفال وتطور مهاراتهم.

وتجتذب مراكز تسوق «ماجد الفطيم» الآباء والأبناء لشراء مستلزمات العودة إلى المدارس، ولمشاهدة الفعاليات الترفيهية التعليمية المرحة قبيل ابتداء السنة الدراسية الجديدة، ولقضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة.