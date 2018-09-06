الإمارات أمل الباحثين عن تأسيس أعمال تجارية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف تقرير جديد أصدرته منصة «SEMrush» (سيمراش) عن أن الإمارات تحتل المرتبة العاشرة في قائمة أكثر الدول التي يتم البحث عنها في العالم على شبكة الإنترنت في عبارة «كيفية بدء عمل تجاري في...».

وتفوقت الإمارات في التصنيف على جميع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، حيث احتلت الإمارات المرتبة التاسعة في قائمة البيانات العالمية المنتقاة، التي جمعت عمليات البحث على الإنترنت التي أجريت من قبل مختلف الأشخاص في جميع أنحاء العالم ممن ينشدون تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، فيما جاءت كل من السعودية والكويت في المرتبة 30 و 34 على التوالي.

بحث

وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى منصة SEMrush في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «وضعت أدواتنا البرمجية للتسويق عبر الإنترنت، التي عملت على تحليل نمط البحث العالمي خلال الأشهر الـ 12 الماضية عن عبارة البحث (كيفية بدء شركة في)، و(بدء نشاط تجاري في)، ثلاث دول خليجية ضمن المراكز الـ 40 الأولى لقائمة تضم أكثر من 195 دولة تم البحث عنها على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

شركات

ووفقاً للتقارير الرسمية، تحتضن الإمارات نحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، أي ما يعادل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة. وتسهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع سعي الإمارات لزيادة هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2021، تم إصدار نحو 9412 رخصة من تراخيص الشركات الجديدة في أبوظبي عام 2017، مقارنةً بـ 9089 رخصة جديدة في العام السابق، بزيادة قدرها 3.5%. بينما أصدرت دبي 19877 رخصة جديدة في العام الماضي.

تمكين

وأضاف زيدان: «تماشياً مع توجه المنطقة نحو تمكين السيدات من المواطنات والمقيمات على حد سواء، سجلت التراخيص الخاصة برائدات الأعمال نسبة 12% من إجمالي تراخيص الشركات الجديدة الصادرة في الإمارات العام الماضي. وتتمتع منصة SEMrush بسجل حافل في دعم الشركات من جميع الأحجام عبر تقديم أحدث الأدوات الرقمية لتحسين نتائج محركات البحث والتسويق عبر الإنترنت بهدف مساعدة رجال الأعمال المخضرمين والجدد على الوصول إلى عملائهم المستهدفين بدقة وبسرعة أكبر وبأقل قدر من إنفاق ميزانيات التسويق».