«كريم» تحتفل بانضمام مليون كابتن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كريم» وصول عدد العاملين على منصتها لأكثر من مليون كابتن. وكانت «كريم» قد وضعت هدفاً لتسجيل مليون كابتن على منصتها بحلول عام 2018،كاشقة عن أنها حققت هذا الهدف قبيل الموعد المحدد بنحو ثلاثة أشهر. وتوفر «كريم» ما بين 60 إلى 70 ألف فرصة دخل شهرياً على مستوى المنطقة.

وتعتبر «كريم» الكباتن والكابتنات (وهي الألقاب التي منحتها شركة كريم لجميع السائقين، شكلاً من أشكال الاحترام) هم الوريد الرئيسي للمنظمة وتعبر بشكل دائم عن اعتزازها بهم، بتقديم العديد من البرامج المخصصة لدعمهم وضمان عملهم في منصة تضمن لهم الراحة والنمو.

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: «نحن سعداء لتحقيق هدفنا المتمثل في خلق مليون فرصة دخل في المنطقة، لقد بنينا شركة كريم لتبسيط وتحسين حياة الناس. وكما أننا أردنا حل المشاكل المحلية باستخدام وسائل نقل موثوق بها ومساعدة الناس في التنقل بين النقطة (أ) إلى النقطة (ب) وأردنا أيضاً معالجة ارتفاع معدل البطالة. ونحن نعتقد حقاً أن منطقتنا لديها إمكانات وموارد غير مستغلة، وأن انتشار علامة كريم إلى أكثر من 100 مدينة في أقل من ست سنوات هو دليل على ذلك، قبل أربع سنوات وضعنا لأنفسنا هدفاً وهو خلق مليون فرصة دخل في المنطقة وها نحن هنا نحتفل بهذا الإنجاز الآن». وتنطلق استراتيجية الشركة عند توظيف الكباتن في الاستثمار لتحقيق الفوائد والمصالحة للكباتن على المدى الطويل.