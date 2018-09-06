«فيسبوك» تقاضي «بلاك بيري»

المصدر: واشنطن - د ب أ

رفعت «فيسبوك» دعوى قضائية ضد «بلاك بيري ليمتد»، بتهمة سرقة براءة اختراع، في تصعيد للمعركة القانونية بين الشركتين. وذكرت بلومبرغ، أن فيسبوك قدمت دعوى لمحكمة سان فرانسيسكو، اتهمت فيها بلاك بيري بسرقة تكنولوجيا الرسائل الصوتية الخاصة بها.وفي مارس، رفعت بلاك بيري دعوى أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس، اتهمت فيها فيسبوك بالتعدي على براءات اختراع خاصة بها للرسائل عبر الهاتف المحمول.

وقالت الشركة إن فيسبوك، استخدمت بشكل غير مصرح به، تكنولوجيا خاصة ببلاك بيري في الرسائل الفورية لخدمات الدردشة على فيسبوك ماسنجر وواتساب ماسنجر وإنستغرام.