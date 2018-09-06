نساء في مجلس إدارة «آستون مارتن»

المصدر: لندن - د ب أ

تسعى شركة «آستون مارتن» البريطانية المحدودة لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة بصورة حثيثة لضم امرأة إلى مجلس إدارتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبيل طرح الاكتتاب العام الأول لأسهمها في بورصة لندن.

وذكرت «بلومبرغ» أن المديرين التسعة الذين يضمهم مجلس إدارة الشركة حالياً جميعهم من الرجال. وقالت مصادر إن آستون مارتن القابضة المحدودة يحتمل أن تعين نساء في مجلس إدارتها، في الوقت الذي ستطرح فيه الاكتتاب العام الأول لأسهمها. وإذا لم تفعل فسوف تكون صانعة السيارات الرياضية الفاخرة واحدة من عشر شركات مدرجة أسهمها على مؤشر فاينانشال تايمز -350، وتتألف مجالس إداراتها بالكامل من الرجال فقط.