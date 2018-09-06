«إيرباص» تطلق مسابقة «تحدي تطبيقات الطوارئ»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيرباص» عن انطلاق مسابقتها ومبادرتها المبتكرة «تحدي تطبيقات الطوارئ» لمنطقة الشرق الأوسط، والموجهة لمطوري البرمجيات والشركات الناشئة في المنطقة. تهدف المسابقة إلى ابتكار أفضل التطبيقات لمستخدمي حلول السلامة العامة، حيث سيتم استخدام هذه التطبيقات من خلال جهاز «تاكتيلون دابات»، الهاتف الذكي الذي يجمع بين نظام «آندرويد» ومنظومة الاتصال اللاسلكي «تيترا». وتسعى الشركة من خلال المسابقة إلى تطوير حلول رقمية جديدة؛ لمساعدة عناصر الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من المختصين في مجال الأزمات على تحسين أدائهم في العمل.

وقال رحيم زكنون، رئيس منظومة الابتكار والتطوير في «سكيور لاند كوميونيكيشنز» لدى «إيرباص»: «يعد تحدي تطبيقات الطوارئ منصة فريدة لتحفيز العقول المبتكرة، حيث سيوفر فرصة فريدة لدخول قطاع إدارة الأزمات والطوارئ».