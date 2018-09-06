«بنتلي» تطرح طرازين جديدين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بنتلي موتورز» وصول «بنتلي V8» و«Continental GT» أحدث طرازين من مركباتها الفاخرة والمرتقبَين إلى أسواق الشرق الأوسط . وهما متوفران للطلب حالياً، على أن يبدأ تسليم المركبات الأولى للعملاء في المنطقة هذا الشهر.

تتميّز «بنتلي V8» بمحرّك سعة 4.0 ليترات مع شاحن توربيني توأمي يولّد قوّة قدرها 542 حصاناً ويتيح التسارع من نقطة الثبات إلى 100 كلم/‏‏س في غضون 4.5 ثوانٍ. ومن شأن بعض الخصائص الأخرى مثل الهدير المثير للمحرّك، وأطراف أنابيب العادم التوأمية العصرية ذي الشكل رباعي الأضلع، والمكابح الاختيارية من سيراميك الكربون. وقال ستيفن رينولدس، المدير الإقليمي لشركة «بنتلي» في الشرق الأوسط وآسيا: «تنتظر المنطقة بشوق وصول هذين الطرازين المميّزين».