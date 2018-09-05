منصة المراقبة في برج خليفة الأكثر إبهاراً في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتفاء باليوم العالمي لناطحات السحاب الذي يحل سنوياً في 3 سبتمبر، وضع موقع «ترفيل أند ليجر»، السياحي العالمي قائمة لأكثر منصات المراقبة إبهاراً في العالم.

وتصدرت منصة المراقبة في برج خليفة قائمة منصات المراقبة في الأبراج الأربعة عشر في العالم من حيث عظمتها وإبهارها.

وأوضح الموقع أن برج خليفة الذي اشتهر بلقب أعلى ناطحة سحاب في العالم، يتكون من 160 طابقاً تلقي بظلالها الشاهقة على مدينة دبي العالمية، موفرة منظراً مبهراً يخطف الأبصار.

وللحصول على تجربة فاخرة، يوصي الموقع باختيار باقة «سكاي»، والتي تتضمن مرشداً سياحياً خاصاً، ومعرضاً تفاعلياً، والوصول الحصري إلى أعلى سطح مراقبة للمبنى الواقع في الطابق 148.

مناظير رقمية

ويمكن الاستمتاع بالمنظر الخلّاب عبر الجدران الزجاجيّة التي تمتدّ من الأرضيّة إلى السّقف أو الخروج إلى الشرفة في الهواء الطّلق حيث توجد مناظير رقميّة خاصّة لترى الماضي والمستقبل في آن واحد بشكل افتراضيّ.

وإذا كان ذلك مرتفعاً جدًا (من حيث التكلفة والارتفاع)، فإن منطقة المراقبة العادية لا تزال مرتفعة بشكل مذهل، وتجثم في الطابقين 124 و125.

منصات شهيرة

ومن أبرز منصات المراقبة في العالم منصة برج شارد في لندن، ومركز التجارة العالمي 1 في نيويورك، وأبراج بتروناس في كوالا لامبور، ومركز شنغهاي المالي العالمي: شنغهاي، في الصين، ومبنى جون هانكوك: شيكاغو، إيلينوي، في الولايات المتحدة.

وغران توري: سانتياغو، في تشيلي، ومركز التجارة الدولي: في هونغ كونغ. ومبنى الإمباير ستيت في مدينة نيويورك، وبرج لوت وورلد: سيول، في كوريا الجنوبية، وبرج بنك الولايات المتحدة في لوس أنجليس، وبرج ويليس شيكاغو، وتايبيه 101: تايبيه، في تايوان، وبرج مونبارناس في باريس.