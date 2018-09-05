انتعاش حجوزات السفر عبر الإنترنت في دول «التعاون»

المصدر: دبي ـ البيان

شهد قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت في دول التعاون نمواً كبيراً في حجم المعاملات التي تتم عبر الهاتف المتحرك خلال النصف الأول 2018 حيث ارتفع حجم الحجوزات التي تم إجراؤها باستخدام هذه الأجهزة الذكية 168% وفقاً لتقرير صادر أمس عن «كلير تريب».

وسلط التقرير الضوء على قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت الآخذ في التطور بوتيرة متسارعة والتحول في سلوك العملاء في دول التعاون. وشملت النتائج الرئيسية للتقرير نمواً إيجابياً مستمراً في حجوزات السفر في المنطقة.

وشهدت حركة السفر الجوي في المنطقة نمواً متسارعاً خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 وكانت السوق الكويتية الأسرع نمواً 13% في حين سجلت الإمارات والمملكة السعودية والبحرين وعمان نمواً بين 2 و3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد الحجوزات في اللحظة الأخيرة شائعة بشكل كبير في دول التعاون، حيث إن أكثر من 2 من أصل 5 عملاء يقومون بشراء تذاكر السفر قبل أقل من أسبوع من مواعيد السفر.