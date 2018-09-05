تباطؤ نمو الشحن الجوي العالمي في يوليو

المصدر: جنيف ـ البيان

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي والتي أظهرت ارتفاع مستويات الطلب (الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر) 2.1٪ خلال يوليو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعتبر هذا النمو الأبطأ منذ مايو 2016، كما أنه دون متوسط النمو المسجل خلال السنوات الخمس السابقة، والذي بلغ 5.1٪.

وارتفعت سعة الشحن، المُقاسة بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر 3.8٪ على أساس سنوي خلال يوليو 2018. وتعد هذه المرة الرابعة خلال 5 أشهر التي تتجاوز فيها معدلات نمو الشحن مثيلاتها بالنسبة إلى الطلب.

ويعود السبب وراء تباطؤ النمو مطلع شهر يوليو للتباطؤ المؤقت الذي تشهده شركة «نيبون كارجو» للشحن الجوي، كما أن هناك 3 مؤشرات تؤكد استمرار ضعف النمو.

وشهدت شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر يوليو 2018 النمو الأسرع في أحجام الشحن الجوي مقارنة بأي منطقة أخرى وترافق ذلك مع نمو الطلب 5.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.