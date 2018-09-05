توقعات الألمان الوظيفية خاطئة

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع للرأي أن الكثير من الموظفين في ألمانيا غالباً ما يصابون بخيبة أمل في توقعاتهم بشأن الحصول على وظيفة جيدة وذات مغزى.

فقد ذكر 94.4% من الألمان أن أهم شيء في الوظيفة بالنسبة لهم هو الشعور بالارتياح في مكان العمل، بالإضافة إلى توفر مناخ عمل جيد ودعم الشركة لموظفيها (96.8% لكل منهما).

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أنه ليس هناك في الغالب توافق بين التوقعات والواقع لدى كثير من الألمان، حيث وصف 69.3% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أرباب عملهم بأنهم مخلصون، بينما ذكر 78% منهم أنهم يشعرون بمناخ عمل إيجابي في وظائفهم.

وشمل الاستطلاع الذي أجراه المعهد العلمي للتأمين الصحي الألماني (إيه أو كيه) 2030 ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاماً.