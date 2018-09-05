تراجع أنشطة البناء في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أنشطة البناء في بريطانيا خلال أغسطس بعدما سجلت أعلى مستوى في عامين في الشهر السابق مع استكمال شركات بناء مشروعات تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في وقت سابق من العام حسبما أظهرت بيانات أمس.

وقالت شركة البيانات المالية آي.إتش.إس ماركت في مؤشرها الشهري لمديري المشتريات إن قطاع البناء تراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 52.9 الشهر الماضي من 55.8 في يوليو بما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي أجرته رويترز. ويأتي الهبوط بعد أضعف قراءة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لما يزيد على عامين، والتي أُعلنت أول من أمس. غير أن محللين لن يكونوا صورة واسعة للاقتصاد حتى صدور بيانات قطاع الخدمات الأكبر اليوم الأربعاء.