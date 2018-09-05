«سوزوكي» تتخارج من الصين

المصدر: بكين - الوكالات

تخارجت أكبر صانعة سيارات يابانية معروفة بسياراتها الصغيرة «سوزوكي موتور» من الصين مع تحول العملاء في أكبر سوق للسيارات في العالم نحو الموديلات السيدان الأكبر حجماً والرياضية .

وقالت «سوزوكي» في بيان أمس إنها وافقت على نقل حصتها البالغة 50% في آخر مشروعاتها الصينية المتبقية «تشانجان سوزوكي» إلى «تشونغتشينغ تشانجان أوتوموبيل» بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وستواصل «تشانجان» تصنيع وبيع السيارات التي تحمل علامة «سوزوكي» بموجب ترخيص. وقال أوسامو سوزوكي رئيس مجلس الإدارة : منذ 25 عاماً مضت أطلقنا «ألتو» في الصين،ومنذ ذلك الحين بذلنا جهوداً في السوق الصيني لكن نتيجة تحول جزئي في السوق الصيني إلى المركبات الأكبر حجماً سنكون خارجه.