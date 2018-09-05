انخفاض نمو مبيعات التجزئة في رومانيا

المصدر: بوخارست - د ب أ

تراجعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في رومانيا خلال يوليو الماضي بعد ارتفاعها في يونيو الماضي حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاء الوطني الروماني أمس.

وذكر المعهد أن مبيعات التجزئة مع استبعاد السيارات زادت خلال يوليو الماضي 5% سنوياً مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد زيادتها 7.7% سنوياً خلال يونيو الماضي. وزادت مبيعات الغذاء والمشروبات ومنتجات التبغ 7.1 % سنوياً خلال يوليو الماضي في حين زادت مبيعات السلع غير الغذائية 6.1%. وعلى المستوى الشهري تراجعت مبيعات التجزئة 0.9% مقارنة بشهر يونيو الماضي، الذي كان قد سجل تراجعاً شهرياً للمبيعات 0.4%.