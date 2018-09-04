جوائز قيّمة خلال موسم العودة للمدارس

المصدر: دبي - البيان

مع انطلاق العروض الترويجية الخاصة بموسم العودة إلى المدارس في جميع أنحاء إمارة دبي، تنظم مجموعة مراكز التسوق في الإمارة وبدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» حملتها الترويجية «العودة إلى المدارس»، التي توفّر للأطفال وأولياء الأمور تجربة تسوّق مميزة.

انطلقت الحملة يوم 26 أغسطس الماضي وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، فيما ستحصل 10 عائلات محظوظة على جوائز نقدية بقيمة 25 ألف درهم لكل عائلة، وبإجمالي 250 ألف درهم.

وبإمكان المتسوقين إنفاق 100 درهم على الأقل في أي من مراكز التسوّق الـ17 المشاركة، للحصول على قسائم تمكّنهم من المشاركة في السحب الذي سيجرى بتاريخ 12 سبتمبر الجاري في برجمان.

جدير بالذكر أن مراكز التسوق المشاركة تشمل: مركز البستان، ومركز الغرير، والملا بلازا، وبرجمان، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ومركز الكرامة.