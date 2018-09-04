سيتي سنتر معيصم يوفر شحن السيارات الكهربائية

أعلنت «ماجد الفطيم» عن إتاحة خدمة شحن السيارات الكهربائية المجانية في «سيتي سنتر معيصم»، في إطار التزامها بدعم الجهود الدؤوبة لإمارة دبي الرامية لتعزيز انتشار وسائل النقل المراعية للبيئة ومفاهيم النقل المستدام، فبعد أن قامت السنة الماضية بتركيب تسع محطات شحن سيارات «تسلا» الكهربائية في «مول الإمارات»، أول منتجع للتسوق بالمنطقة والوجهة الفاخرة للحياة العصرية، بادرت «ماجد الفطيم» إلى تركيب أربع محطات لشحن السيارات الكهربائية في «سيتي سنتر معيصم»، لتمكين زواره من شحن سياراتهم الصديقة للبيئة دون عناء.

وقالت مريم أهلي، مديرة سيتي سنتر معيصم: «في خضم الجهود الدؤوبة لدبي نحو التحوّل إلى مدينة صديقة للبيئة بما يُسعد قاطنيها وزوارها، نحن ملتزمون بالقيام بدورنا عبر تمكين القاطنين من اعتماد أنماط الحياة المستدامة».دبي - البيان