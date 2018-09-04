35 ألف لاعب يشاركون في مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك أكثر من 35 ألف لاعب في مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية الأول من نوعه في أبوظبي، الذي قدم مزيجاً من أزياء الشخصيات الشهيرة (Cosplay) ومسابقات الفرق المتعددة، والألعاب الإلكترونية الكلاسيكية، إضافة إلى الألعاب الرياضية الإلكترونية وألعاب الواقع الافتراضي.

وخلال المسابقات التي تمت خلال المهرجان، تم التبرع بمبلغ 20 ألف درهم لمركز الإمارات للتوحد بالإضافة إلى التبرع بعائدات مبادرة «اللعب من أجل الخير» التي مكنت الزوار من التبرع بألعابهم أو شراء ألعاب مستخدمة بحالة جيدة، إلى نفس المركز. وخلال الفعالية، تم تنظيم جلسة قدم فيها الخبراء نصائح للأهالي حول كيفية اختيار اللعبة المناسبة، والأسلوب الذي يجب أن يتخذوه وكيف يمكنهم مراقبة ألعاب أطفالهم بحيث يحصل أطفالهم على أقصى استفادة من هذا النشاط الترفيهي الممتع.

وقدم المهرجان خيارات عديدة من الألعاب تناسب جميع الأعمار التي تشمل الألعاب الكلاسيكية مثل باك مان، وسوبر ماريو، وسونيك وغيرها.

وقالت شذى الرميثي، مديرة إدارة التسويق في ياس مول: «نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها خلال استضافتنا لمهرجان ياس للألعاب الالكترونية، الأول من نوعه في أبوظبي، حيث رحبنا خلال هذه الفعالية بأكثر من 35 ألف مشارك. ونلتزم في ياس مول بتقديم تجربة فريدة من نوعها لزوارنا، ومن خلال مهرجان ياس للألعاب الالكترونية، تمكنا من التفاعل مع جمهور جديد في فعالية مميزة تضم مزيجاً من الألعاب الالكترونية والواقع الافتراضي والمسابقات الخيرية».

وكجزء من التزام ياس مول بتقديم أجندة من الفعاليات التفاعلية والفريدة من نوعها، سيقوم المول في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر باستضافة حملة لمكافحة التلوث البلاستيكي، والفعالية المبهرة «منزل الأوهام البصرية» من 19 إلى 22 سبتمبر.