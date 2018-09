النجاح موازٍ للسعادة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت «لينكدإن»، أكبر شبكة للمهنيين في العالم، أن النجاح مواز للسعادة في الإمارات، حسب نتائج دراستها الجديدة التي تكشف عنها بالتزامن مع الإطلاق المحلي لحملتها العالمية In It Together في الإمارات.

وتوجهت دراسة «لينكدإن» الجديدة إلى المهنيين في الإمارات وسائر أنحاء العالم، بالسؤال عن كيفية تعريفهم لنجاحهم المهني، والأسباب الكامنة وراء اختياراتهم المهنية. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة قوية بين النجاح والسعادة، حيث أكد 66% من المهنيين الذين شملتهم الدراسة في دولة الإمارات أن النجاح بالنسبة إليهم يعني «أن تكون سعيداً».

واختارت نسبة 63% منهم تعريف النجاح بـ«المحافظة على الصحة الجيدة»، في حين جاء «الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة» في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بين إجابات المهنيين بنسبة بلغت 53%.

وبالنسبة للوافدين في الإمارات، أكّد 45% من المهنيين أنهم «ناجحون جداً» ضمن بيئة عملهم، بالمقارنة مع تجاربهم في بلادهم الأصلية، في حين ذكر 35.9% منهم أنهم «ناجحون إلى حد ما».