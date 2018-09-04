بافيت: سعر أيفون Xأقل من قيمته

المصدر: .سان فرانسيسكو - وكالات

أعرب وارن بافيت، رجل الأعمال وأشهر مستثمر أميركي في بورصة نيويورك، عن اعتقاده بأن هاتف آيفون X مسعّر بأقل من قيمته. وقال في مقابلة مع «سي إن بي سي»، إن سعر الهاتف الذي يصل إلى ألف دولار غير مناسب. وأكد ثالث أغنى رجل في العالم أن شركة بيركشاير هاثأواي، التي يتولى مجلس إدارتها تواصل شراء أسهم أبل، كما قال إن أجهزة الأيفون توفر قيمة هائلة لمئات الملايين من الأشخاص.

وأضاف بافيت: «لدى الشركة الكثير من المنافسة، لذلك لا يمكنك رفع السعر، ولكن من حيث فائدتها للناس وما يحصلون عليه مقابل ألف دولار، يمكن أن يكون لديك حفل عشاء من شأنه أن يكلف ذلك»