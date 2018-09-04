مايكروسوفت تُحدّث ويندوز 10 الشهر المقبل

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً، عن اسم التحديث الرئيسي المقبل لنظام التشغيل ويندوز 10، وسوف يكون «Windows 10 October 2018 Update»، وهو ما يعني أنه سيصل في وقت ما خلال أكتوبر المقبل.

يتضمن التحديث عدداً من المميزات الجديدة للأجهزة بما في ذلك حافظة قصاصات الصور، والتي يتم مزامنتها عبر الأجهزة، وتطبيق الوضع الليلي على «فايل إكسبلورر» وأداة قص محدثة، فضلاً عن إدخال تحسينات على «مايكروسوفت إيدج» ومعلومات الأداء في شريط ألعاب «إكس بوكس».

ومن المتوقع أن تستكمل مايكروسوفت تطوير تحديث أكتوبر بحلول نهاية سبتمبر.