تراجع أرباح «أير تشاينا»

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات عن تراجع الأرباح النصفية لشركة الطيران الصينية «أير تشاينا ليمتد» بنسبة طفيفة إلى 904. 3 مليارات يوان (66ر571 مليون دولار) مقابل 920. 3 مليارات يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي 31. 25 يوان مقابل 32. 25 يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركة الطيران الوطنية الصينية اعتزامها بيع 51% من أسهم شركة الشحن الجوي التابعة لها «أير تشاينا كارجو» إلى إحدى شركات الطيران التابعة للدولة في الصين مقابل 44. 2 مليار يوان بهدف زيادة تركيزها على العمل في قطاع نقل الركاب. وذكرت «أير تشاينا» أن تزايد المنافسة وتقلبات أسعار الصرف والموقف المعقد للتجارة الدولية أثارت حالة من الغموض حول نشاط الشحن الجوي.