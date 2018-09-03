نمو الشحن بالسكك الحديدية الصينية

المصدر: بكين - د ب أ

زاد حجم الشحن عبر السكك الحديدية الصينية، وهو مؤشر على النشاط الاقتصادي الواسع، بوتيرة أسرع في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. ونقلت السكك الحديدية إجمالي 2.29 مليار طن من البضائع خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة 7.9% عن العام السابق، وفقاً لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء.

وزاد النمو عن الزيادة المسجلة بنسبة 7.7% في النصف الأول، والزيادة بنسبة 2ر7% في الفترة من يناير إلى مايو. وفي يوليو وحده، ارتفع حجم الشحن عبر السكك الحديدية 7ر8% على أساس سنوي ليبلغ 12ر337 مليون طن. وبلغ حجم الشحن بالسكك الحديدية والشحن البري والمائي والجوي 54ر27 مليار طن من البضائع في الأشهر السبعة الأولى، بزيادة 8ر6% على أساس سنوي.

يذكر أن هذه البيانات، إلى جانب سلسلة من المؤشرات، قد أظهرت مرونة في الاقتصاد الذي سجل نمواً قوياً بلغ 6.8% في النصف الأول، كما أنه في طريقه لتحقيق هدف الحكومة السنوي البالغ نحو 6.5% للعام 2018.