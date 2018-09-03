«غلف كرافت» تطرح تحفتها الجديدة ماجستي 125

المصدر: دبي - البيان

طرحت «غلف كرافت» جوهرتها الجديدة «ماجستي 125»، ذلك اليخت السوبر الذي يقدم المستوى التالي من الكمال، ويتألق عالياً ضمن فئته، كما أنه ثالث يخت يتم تسليمه في أوروبا من أصل ستة يخوت تم تصنيعهم منذ إطلاق هذا الطراز. تمت عملية البيع بالتعاون مع الموزع الحصري لشركة جلف كرافت في أستراليا، «أستراليان سوبر ياختس» التي تعمل لصالح المشتري.

صمم الجيل الجديد من اليخت السوبر «ماجستي 125» ليستعرض على مياه البحر المتوسط، وهو يتميز بالعديد من الميزات الخاصة التي تستخدم لأول مرة، التي من شأنها أن تجعل من تجربة المالك رحلة فريدة من نوعها إلى عالم جديد من الحياة الراقية على مياه المحيط.

ويقدم اليخت الجديد مفهوم التوازن بين طابعه القوسي المدهش، وطوابقه الثلاثة الأنيقة، وتصميمه الخارجي الجميل، كما يقدم اليخت السوبر استغلالاً ممتازاً للمساحات الخارجية التي تحتوي الكثير من مناطق الترفيه والاسترخاء سواء في مقدمة أو مؤخرة اليخت.

ويتميز اليخت بوجود ممر على السطح العلوي للحصول على مستوى إضافي للراحة والخصوصية، تجسيداً لأسلوب الحياة الخارجي المثالي، ويحتوي على منطقة استجمام واسعة وبار للمشروبات وحوض جاكوزي مع شرفة إلى جانب الصالون الرئيس.

وبالانتقال إلى الطابق السفلي، سيتمتع الضيوف بـخمس غرف للنوم مصممة بطريقة مذهلة، وستكون أحد الأسباب الإضافية للسعادة التي سترافقهم على متن اليخت، حيث يمكن لهذه الغرف استضافة ما يصل إلى 12 شخصاً، وهي مجهزة بطريقة رائعة مع لمسات من قشر خشب الجوز الطبيعي بلونها الداكن، ورخام باللونين الأبيض والأرماني، وأفضل أنواع الجلد الإيطالي. أما غرفة مالك اليخت فهي مصممة بروعة، إذ استخدم في تجهيزها أرقى المواد وأفضلها.

ويتميز اليخت الماجستي 125 بكونه أول يخت من عائلة يخوت الماجستي يمتلك نوافذ بزوايا متوازية على غرف الضيوف، التي تضيف إليه الطابع المستقبلي.