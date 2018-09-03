«لاند روڤر» تزود مركبات ذاتية القيادة بعيون افتراضية

المصدر: دبي - البيان

قامت «جاكوار لاند روڤر» بتزويد وحدات التنقل ذاتية القيادة بـ «عيون افتراضية» لفهم كيفية كسب ثقة البشر بالسيارات ذاتية القيادة، حيث تشير الدراسات إلى أن 63% من المشاة يقلقون من مدى سلامة عبور الطرقات مستقبلاً مع وجود هذه السيارات.

تلعب هذه «العيون الافتراضية»، التي تتخذ شكلاً لطيفاً، دوراً بالغ الأهمية، حيث تساعد في تحديد كمية المعلومات التي يتعين على السيارات المستقبلية ذاتية القيادة تشاركها مع المستخدمين أو المشاة لضمان كسب ثقة الناس بهذه التكنولوجيا الفريدة من نوعها.

وكجزء من هذا المشروع الهندسي، استعانت «جاكوار لاند روڤر» بفريق من خبراء علم النفس الإدراكي لتكوين فهم أفضل حول كيفية تأثير آلية عمل هذه المركبات على ثقة البشر بالتكنولوجيا الجديدة. وتشكل تجارب الثقة هذه جزءاً من «مشروع المملكة المتحدة للقيادة الذاتية» الذي أطلقته «جاكوار لاند روڤر» بدعم من الحكومة.

وقال بيت بينيت، مدير أبحاث حلول التنقل المستقبلية لدى شركة «جاكوار لاند روڤر»: «من البديهي أن ننظر إلى سائق المركبة القريبة منا قبل عبور الطريق، لذا يجب أن نفهم كيفية التعامل مع هذا الأمر في عالم الغد الذي سيكون أكثر اعتماداً على حلول التكنولوجيا المؤتمتة».