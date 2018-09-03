«فاير فوكس» يعزز منع محاولات تتبع المتصفحين

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت «موزيلا» عن تحديث تطبيقها لتصفح الإنترنت «فاير فوكس» لجعل منع محاولات تتبع حركة المتصفحين على الإنترنت من الإعدادات الافتراضية.

وبحسب موقع «تك كرانش»، فإن استراتيجية «موزيلا» لمواجهة محاولات القرصنة وتعقب مستخدمي الإنترنت تتكون من 3 أجزاء وبدأت مع الإصدار رقم 63 من المتصفح «فاير فوكس» الذي يجري اختباره حاليا، حيث سيغلق كل محاولات تثبيت تطبيقات التتبع بطيئة التنزيل.

وقال نيك نجوين، من شركة «موزيلا»: «في العالم الواقعي لن يتوقع المستخدمون وجود مئات الباعة الذين يتتبعونهم من متجر إلى متجر ويتجسسون على المنتجات التي يبحثون عنها أو يشترونها.. في الوقت نفسه فإن المستخدمين لديهم التوقعات نفسها بشأن خصوصية تصفحهم للإنترنت، لكن في الواقع يخضعون للتتبع أينما ذهبوا».