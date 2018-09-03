تعاون بين «إيرباص» و«الاتصالات السعودية المتخصصة»

المصدر: دبي - البيان

قامت شركة «إيرباص» الأوروبية، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية المتخصصة ومؤسسة دار الاختراع الدولية في المملكة، بتوفير بنية تحتية آمنة وموثوقة للاتصالات لموظفي أمن الحجيج لهذا العام.

وقال سليم بوري، نائب الرئيس والرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى شركة «إيرباص»: «تلعب بنيتنا التحتية الموثوقة لاتصالات الطوارئ والأزمات دوراً محورياً في دعم قدرة عناصر الأمن على تنفيذ مهامهم الأمنية على أكمل وجه».

وأضاف: «وضعت شركة الاتصالات السعودية المتخصصة كامل ثقتها فينا لتوفير هذه البنية التحتية، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون معها في المستقبل القريب».