«أوتوموبيلي بينينفارينا» تكشف عن سيارة خارقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أوتوموبيلي بينينفارينا» عن الصورة الرسمية الأولى للنموذج التصوري للسيارة الكهربائية الخارقة «PF0»، بعد نجاح العرض الخاص للسيارة في بيبل بيتش بأسبوع مونتيري للسيارات بكاليفورنيا، في الفترة من 23 إلى 26 أغسطس.

وقال مايكل بيرشكه، المدير التنفيذي لأوتومبيلي بينينفارينا: «بالنسبة لشركة سيارات جديدة، فإن برنامج الإطلاق هذا شكّل تحديًا كبيرًا ومثيرًا، أتى بثماره في نهاية المطاف. فضيوفنا في بيبل بيتش، وهم من عشاق السيارات الكلاسيكية وعالية الأداء، وجدوا أن تصميم سيارة PF0 نجح في تحقيق التوازن بين الجمال والأداء العملي. فهم جاؤوا لمشاهدة كلاسيكية بينينفارينا، ولم يخب ظنهم».

وأضاف بيرشكه: «الأهم من هذا هو أننا حظينا بردود رائعة من عملاء امتلكوا سابقًا عددًا من السيارات الخارقة من تصميم بينينفارينا. وإننا على ثقة من أننا على الطريق الصحيح، وسنعود الآن إلى أوروبا لتحقيق هدفنا في إنتاج أجمل وأبدع وأندر سيارة خارقة».