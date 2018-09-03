قفزة في خدمات «اتصالات» و«دو» للمكالمات والبيانات

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

شهد قطاع الاتصالات في الإمارات تطويراً ملحوظاً خلال السنوات الست الماضية بسبب التحسينات الكبيرة التي أدخلها المشغلون الرئيسيون (اتصالات ودو) على خدماته.

وظهرت التحسينات بشكل رئيسي في مؤشرات الأداء الرئيسي للمشغلين خاصة على مستويات نسب نجاح إنشاء وإتمام وانقطاع المكالمات وسرعة تنزيل وتحميل البيانات. ونجح المشغلان الرئيسيان في استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وخاصة تقنيات ترددات الراديو المخصصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

نسبة نجاح إنشاء المكالمات

2012

اتصالات: 98.81%

دو: 99%

2017

اتصالات: 99.67%

دو: 99.29%

نسبة نجاح إتمام المكالمات

2012

اتصالات: 98.45%

دو: 98.69%

2017

اتصالات: 99.53%

دو: 99.15%

نسبة انقطاع المكالمات

2012

اتصالات: 0.37%

دو: 0.32%

2017

اتصالات: 0.14%

دو: 0.14%

جودة صوت المكالمات

2012

اتصالات: 94.96%

دو: 97.48%

2017

اتصالات: 94.53%

دو: 94.58%

معدل سرعة تنزيل البيانات لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع (ميجابت / ثانية)

2014

اتصالات: 28.50

دو: 25

2017

اتصالات: 58.71

دو: 34.79

معدل سرعة تحميل البيانات بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع ( ميجابت / ثانية)

2014

اتصالات: 2.10

دو: 1.60

2017

اتصالات: 34.51

دو: 28.08