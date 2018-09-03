«آبل» تلزم مطوري «آب ستور» بإعلان سياسة الخصوصية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

عدلت «آبل» سياسة السماح بطرح التطبيقات الجديدة على متجرها الإلكتروني «آب ستور» بهدف تعزيز حماية خصوصية مستخدمي هذه التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات التي يتم استخدامها من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. ووسعت «آبل» نطاق قواعد الإفصاح عن سياسة الخصوصية ليشمل كل تطبيقات «آب ستور» بحسب رسالة وجهتها «آبل» إلى مطوري تطبيقات «آب ستور».

وبحسب قواعد «آبل» الجديدة، فإنه على أي مطور يرغب في طرح تطبيقه في متجر «آب ستور» إضافة معلومات سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق إلى البيانات الوصفية للتطبيق، مع وجود رابط يمكن فتحه عبر متصفح «سفاري» لأجهزة «آبل» ويؤدي إلى صفحة إنترنت على موقع مطور التطبيق. أما بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم متصفح يمكنه فتح هذه الروابط، يجب وجود نص بسيط مع التطبيق يمكن فتحه وقراءته عبر «آب ستور».