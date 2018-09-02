خفض تصنيف إيطاليا الائتماني

المصدر: روما - د ب أ

خفضت وكالة «فيتش» توقعات التصنيف الائتماني لإيطاليا، مشيرة إلى أن الخطط المالية للحكومة الجديدة تخاطر بدرجة من التخفيف المالي.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن الوكالة غيرت توقعاتها الائتمانية للبلاد من وضع «سلبي» بعد أن كانت عند وضع «مستقر». وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على تصنيفها بشأن الائتماني الخارجي طويل الأجل، عند «بي.بي.بي»، وهو قرار رحبت به الحكومة الإيطالية، واستشهدت به دليلاً على مصداقية برنامجها الاقتصادي.

وقالت وكالة «فيتش» في تقرير لها: «مخاطر تراجع الإصلاحات الهيكلية، التي تؤثر بالسلب على أساسيات الائتمان في إيطاليا، زادت قليلاً، من وجهة نظرنا. وتتضاعف المخاطر المالية والمخاطر السياسية الأخرى بسبب الدرجة الكبيرة بشكل نسبي من عدم اليقين السياسي».