غوغل تزود مساعدها الصوتى بميزة الإجابة بأكثر من لغة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كشفت شركة غوغل عن دعم مساعدها الشخصى بميزة «تعدد اللغات» التى تتيح له تلقى الأوامر والإجابة عليها بأكثر من لغة خلال العملية الواحدة، حيث ستوفر غوغل هذه الميزة بالتعاون مع شركائها الأوروبيين بعدد من الأجهزة ومرفقات المنزل الذكى، لتتوافق مع هذه الخاصية الجديدة.

ويدعم المساعد فى الوقت الحالى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية واليابانية، ووعدت الشركة بتوسيع المجال خلال الأشهر المقبلة، فيما تقوم فكرة هذه الميزة الجديدة على إمكانية توجيه الأمر أو السؤال للمساعد بعدة لغات مختلفة، فيمكن مثلا السؤال عن الطقس بالألمانية أو بالإنجليزية، أو توجيه أمر بلغة وتتبعه بسؤال بلغة أخرى، وسيــقوم المساعد بدوره بالإجابة بنفس الطريقة، وتعتبر الميزة مفيدة جداً للمنازل المشتركة التى يتوفر فـــيها تنوع للــغات بين أفراد المنزل.