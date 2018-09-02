«أبل» تهيمن على سوق الساعات الذكية

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

تواصل شركة أبل الهيمنة على سوق الساعات الذكية بحصة بلغت 41% مع زيادة الشحنات العالمية بنسبة 37% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً لتقرير صحافي، استحوذت شركة «فيتبيت» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 21%، بينما كانت «فوسيل» في المركز الثالث بحصة تبلغ 4% في الربع الثاني من العام 2018.

وأشار التقرير إلى أن صانعي الساعات الذكية يتطلعون إلى إضافة ميزة تسمح بإجراء اتصالات دون الحاجة للهاتف، حيث إن 90% من الساعات الذكية التي يتم شحنها اليوم ليست قادرة على ذلك، وقال المحلل «ساتياجيت سينها»، إن آبل تحفز اتجاه التعامل مع الساعة ذكية كجهاز مستقل يمكن ارتداؤه مع اعتماد الاتصال الخلوي.

يذكر أن عمر البطارية هـــو مصـــدر قلــــق مستمر مع الساعات الذكية، ومع ذلـــك، تعمل شركات أبل وسامسونغ وهواوي باستــــمرار على تحسين البرنامج والتــــصميم الكلي وإضافة مكـــونات مثل eSIM لــتوفير مساحـــة أكـبر للبـــطاريات.