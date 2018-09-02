الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مساهم بارز في ناتج دبي

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تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر حالياً في دعم الناتج المحلي لإمارة دبي، حيث ارتفعت مساهمتها من 40% في العام 2009 حتى وصلت إلى 47% في 2016، ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.
الشركات في دبي
52.4 % مساهمة الشركات في إيجاد مزيد من فرص التوظيف
50 % حصة الشركات الأصغر عمراً من إجمالي المسجل بالإمارة
الشركات في الدولة
94 % حصة أغلبية لإجمالي عدد الشركات العاملة
350 ألف شركة مصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة
86 % من فرص العمل توفرها الشركات في القطاع الخاص
60 % مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة
ما أسباب الدور المحوري للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
1 - أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة
2 - تستفيد من مزايا وتسهيلات كبيرة توفرها حكومة الدولة
3 - تتمتع بحلول عملية لتحديات التمويل بهدف توسيع النشاط