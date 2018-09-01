مطار بكين العملاق يفتتح منتصف 2019

المصدر: بكين - أ ف ب

يعمل ثمانية آلاف عامل فوق مساحة شاسعة في ريف بكين لبناء مطار جديد عملاق بمواصفات حديثة يتوقع أن يكون من بين المطارات التي تستقبل أكبر عدد من المسافرين في العالم.

وقال المدير التنفيذي لمشروع مطار داشينغ الدولي لي جيانهوا إن المطار، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار بكين الذي يكاد يستنفد طاقته الاستيعابي،ة سيفتتح في يونيو 2019.

وعندما يعمل بكامل قدراته في 2025 سيكون لدى المطار وهو الثالث في بكين، ثمانية مدرجات وسيتمكن من استقبال 72 مليون سائح سنوياً. وأضاف لي المسؤول في مجموعة بكين للإنشاءات الحضرية أن كل مراحل البناء نفذت في المهل المحددة .