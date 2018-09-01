«كوكا كولا» تشتري «كوستا» بـ 5.1 مليارات دولار

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت شركة كوكا كولا، أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة ويتبريد البريطانية لشراء سلسلة مقاهي كوستا العالمية مقابل 3.9 مليارات جنيه استرليني (5.1 مليارات دولار) لتكون العلامة العالمية الأولى التي تملكها الشركة في قطاع المشروبات الساخنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا جيمس كوينسي في بيان مشترك إن «المشروبات الساخنة من بين قلة من القطاعات في خارطة المشروبات العالمية التي لا تملك فيها الشركة علامة عالمية. كوستا تمكننا من ولوج هذه السوق عبر علامة قهوة قوية».

وتم إنجاز الصفقة بينما يشهد قطاع المشروبات الغازية التقليدي تراجعاً نظراً للمخاوف المتصلة بالصحة والسمنة في الولايات المتحدة وفي أسواق أخرى.

وفي بداية أغسطس، وقعت شركة بيبسي كولا المنافسة اتفاقاً لشراء شركة صوداستريم الإسرائيلية مقابل 3.2 مليارات دولار مستهدفة المستهلكين الذين يبدون قلقاً من زيادة النفايات الناجمة عن عبوات البلاستيك في العالم. وتنتج صوداستريم ماكينات تحول مياه الشرب إلى مياه غازية.

وتحت ضغط مستثمرين مغامرين أعلنت ويتبريد في أبريل أنها ستتخلى عن كوستا للتركيز على قطاع فنادق بروميير إن التي تملكها. جاء القرار بعد أن أصبحت مجموعة إليوت الأميركية أكبر مساهم فيها مع حصة 6%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ويتبريد اليسون بريتان في بيان إن «إعلان اليوم يمثل قيمة إضافية كبيرة للشركة» متوقعةً أن يدر ذلك أرباحاً على المساهمين.

وستمكن الصفقة الشركة البريطانية من خفض ديونها وتعزيز صندوق التقاعد وستفسح في المجال أمام توسيع علامتها الفندقية بروميير إن.

واشترت ويتبريد سلسلة كوستا في 1995 من مؤسسيها سيرجيو وبرونو كوستا وهي تشغِّل اليوم نحو 2400 مقهى في بريطانيا ونحو 1400 في العالم.