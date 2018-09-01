تراجع نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في ألمانيا في يوليو الماضي على نحو يفوق التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة سنوية بلغت 0.8 %، مقابل 2.7 % في يونيو.

وكان من المتوقع أن يصل معدل نمو المبيعات إلى 1.3 %.

وأظهرت البيانات أن مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفعت بنسبة 0.6 %، فيما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية في يوليو بنسبة 0.9 %.

وعلى أساس شهري، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة تفوق التوقعات بلغت 0.4 % مقابل ارتفاعها بنسبة 0.9 % في يونيو الماضي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الانخفاض في يوليو إلى 0.2 %.