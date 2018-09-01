أول حاسب محمول في العالم مزود بشاشتين

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة لينوفو الصينية النقاب خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر برلين التجاري 2018 عن مجموعة من أجهزة حواسيب علامتها التجارية يوجا Yoga، بما في ذلك أنحف وأخف جهاز حاسب محمول بشاشة مزدوجة مع الحبر الإلكتروني E Ink Yoga Book C930، إلى جانب إعلانها عن جهاز كروم بوك جديد وجهاز محمول يعمل بنظام ويندوز ومعالجات Snapdragon من كوالكوم Lenovo Yoga C630، وبعض أجهزة المنزل الذكي.

وتحاول لينوفو من خلال جهاز Lenovo Yoga Book C930 إعادة كتابة قواعد الإنتاجية ضمن الأجهزة المحمولة عبر توفيره شاشتي عرض، بما في ذلك واحدة متعددة الاستعلامات داعمة للحبر الإلكتروني E Ink قابلة للتحول إلى لوحة مفاتيح ديناميكية قابلة للتخصيص مع دعم للغات متعددة لكتابة بريد إلكتروني أو تقرير أو تتحول إلى مفكرة رقمية يمكن استخدامها مع أحدث قلم إلكتروني يعمل بتقنية البلوتوث مع تقنية Wacom.