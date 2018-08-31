انخفاض مبيعات المنازل في أميركا

المصدر: واشنطن - د ب أ

انخفض مؤشر قياس عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو الماضي وفقاً لبيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في واشنطن.

وقالت الرابطة في تقرير إن البيانات تشير إلى أن المشترين يرفضون ارتفاع الأسعار وعدم وجود خيارات في بعض المناطق ويعد التقرير أحدث إشارة على الركود الذي يضرب سوق الإسكان بالولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل في 20 مدينة بالولايات المتحدة ارتفع في يونيو الماضي، بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عامين.وأبقت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين على توقعاتها بانخفاض مبيعات المنازل القائمة منذ عام 2017، حيث توقعت إتمام 5.46 ملايين صفقة وهو أول انخفاض سنوي منذ 2014 وكانت الرابطة قد توقعت في بداية العام حدوث زيادة طفيفة في المبيعات.