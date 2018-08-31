ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا

المصدر: نورنبرغ - د ب أ

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل عن زيادة عدد العاطلين عن العمل بألمانيا خلال أغسطس الجاري بإجمالي 26 ألف شخص مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 2 مليون و 351 ألف شخص.

وأشارت الوكالة أمس في مقرها بمدينة نورنبرغ إلى أن المعدل ارتفع 5.2%.

ولكن الوكالة أوضحت أن هذا العدد يعد في الوقت ذاته أقل عدد تم رصده للعاطلين في ألمانيا خلال شهر أغسطس منذ عام 1991 لافتةً إلى أن العدد يمثل تراجعاً بإجمالي 194 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

وقال رئيس الوكالة دتلف شيله: «البطالة زادت بشكل طفيف كما هو متوقع خلال أغسطس. الزيادة كانت موسمية».

وأوضح أن عدد العاطلين خلال الشهر الجاري بعد حساب هذه التأثيرات الموسمية يبلغ 2.33 مليون شخص أي يقل عما تم رصده في يوليو الماضي بنحو 8 آلاف شخص، علماً بأن العدد انخفض بشكل قوي على نحو متساو تقريبا في غربي ألمانيا وشرقها.