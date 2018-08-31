«إتش تي سي» تطلق هاتفها الجديدlife HTC U12

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إتش تي سي» أمس عن هاتف HTC U12 life، أحدث هواتفها متوسطة السعر ضمن فئة هواتف U ويتميز بتصميم فريد ومواكب لأحدث ما تشتهر بها هذه العائلة من مواصفات وبسعر في متناول يد الجميع.

ويتضمن هاتف U12 life كاميرا خلفية ثنائية تضفي مزيداً من السهولة والسلاسة على التقاط الصور بتأثير «بوكيه».

ويضيف الهاتف أيضاً مستويات متقدمة لدى التقاط صور «بورتريه»، إذ يركّز بأسلوب احترافي على موضوع التصوير ويضفي لمسة من الضبابية على خلفية الصورة، ليحظى المستخدمون بصور تقارع تلك الملتقطة بالكاميرات الاحترافية باهظة الثمن.

وسيتوفر هاتف U12 life بلونين مختلفين، الأزرق Moonlight Blue، والأرجواني Twilight Purple اعتباراً من شهر أكتوبر في الشرق الأوسط. وسيتم الإعلان عن أسعار الهاتف في الوقت المناسب.

ويمكن للهاتف أيضاً تصوير مقاطع الفيديو بدقة فائقة 4K بوضوح، مما يجعل منه خياراً مثالياً لالتقاط مقاطع الفيديو. وتقدم الكاميرا الأمامية صوراً تراعي أدق التفاصيل مع ضوء الفلاش ونمط تحسين الصورة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة لضمان الحصول على صور سيلفي بدقة عالية.

ويأتي هاتف U12 life بأبعاد شاشة 18:9 مرفق بتصميمين مختلفين. حيث يخترق هيكلهما الزجاجي خطوط ناعمة وأنيقة لتعطيه مظهرا جديدا وفريدا من نوعه، في حين يساعد هذا التصميم على مقاومة الخدوش للحفاظ على مظهره الخارجي.

ومن أبرز مواصفاته التقنية، أنه يأتي مزوداً ببطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، ومعالج من طراز Snapdragon 636، مما يتيح للمستخدم الاستمتاع بمزايا المهام المتعددة في الهاتف دون استنفاد البطارية.