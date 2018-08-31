زيادة مبيعات الذهب بإندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د ب أ

أعلنت شركة «بي.تي أنيكا تامبانج» (أنتام) الإندونيسية الحكومية للتعدين، أن مبيعاتها من الذهب قد ارتفعت بشكل كبير في النصف الأول من 2018 بدعم تراجع قيمة الروبية.

وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست»، أن رئيس أنتام، أري برابو أريوتيدجو، قال في جاكرتا، إنه في النصف الأول باعت الشركة 13760 كيلوجراماً من الذهب، بزيادة 317% مقارنة بالمبيعات في الفترة نفسها العام الماضي.

ونقل موقع «كومباس دوت كوم» عن أري إنه «من تأثيرات تزايد قوة الدولار أن يشتري الأشخاص الذهب. الطلب المحلي قد زاد»، ومع ذلك لم يرتفع استيراد الذهب بشكل كبير.

وأشار المسؤول إلى أن «بيع الذهب محلياً أكثر ربحاً وأنه إذا قمنا بالتصدير، يباع الذهب على شكل سبائك وزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً. بيع السبائك الصغيرة من الذهب أكثر ربحاً»، مشيراً إلى أن الزيادة في مبيعات الذهب جاءت أيضاً نتيجة للاستراتيجية التي تتبعها الشركة.