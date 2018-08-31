رحلة العشرين ساعة طيران تصبح حقيقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قفز هدف رحلة الطيران من دون توقف من سيدني إلى لندن - أي نصف المسافة حول كوكب الأرضية- إلى الواجهة، حيث أقنعت كبرى شركات صناعة الطائرات في العالم، شركة كانتاس المحدودة للطيران، بقدرتها على جعل الرحلة التي تستغرق 20 ساعة حقيقة واقعة

فبعد عام من تحدي «ألان جويس»، الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس، العلني لشركة بوينغ وإيرباص لتصميم طائرة قادرة على القيام برحلة مباشرة من سيدني إلى لندن أو نيويورك، صرح بأن المصنعين نجحوا في ذلك.

وأعرب جويس في مقابلة في مكاتب كانتاس في وسط مدينة سيدني عن ارتياحه العميق قائلاً: «نعتقد الآن أن لدينا طائرات قادرة على القيام بذلك».

وينطوي مشروع «صن رايز»، كما تسميه «كانتاس»، على تصميم طائرة بحيث يمكنها نقل نحو 300 راكب مع أمتعتهم مسافة أبعد من أي خدمة منتظمة حتى الآن، مع وقود كاف لمواجهة رياح عكسية غير متوقعة وحالات الطوارئ.

وإذا ما أثبتت الرحلات الأولى قابليتها للتطبيق عام 2022، عندئذ يمكن أن تتبعها خطوط مباشرة من المدن الكبرى في الأميركتين وأوروبا وأفريقيا إلى أستراليا.

وتعكف كانتاس والمصنعون على وضع تصور لتصميمات المقصورة الداخلية المراد لها أن تصمد في مواجهة هذه الرحلات الماراثونية. وقال جويس: ثمة متسع لإدماج أسرّة ومرافق رعاية الأطفال، وحتى المسّاج.

وتوازن شركة كانتاس بين طائرة إيرباص A350 طويلة المدى، وبين البوينغ 777 إكس، كما قام تنفيذيون من المصنعين بالتوجه إلى سيدني لتقديم العروض.