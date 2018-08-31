«الاتصال بالإنترنت» يرجّح كفة اختيار أماكن العطلات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تردد الكثير عن فكرة «الديتوكس الرقمي» التي بدأت تظهر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة التي يتطلع المصطافون عبرها إلى التخلص من سموم الأجهزة الإلكترونية والابتعاد عنها خلال سفرياتهم ورحلاتهم الاستجمامية بالخارج.

ومع ذلك أظهرت دراسة جديدة أجرتها «لينكسيس» أن فكرة الديتوكس الرقمي والابتعاد عن الأجهزة لا تلقى رواجاً كبيراً، حيث ينظر معظم السياح الآن إلى مسألة الاتصال بالإنترنت بوصفها جزءاً أساسياً من عطلاتهم.

وقال أمان الله خان، المدير التنفيذي لشركة لينكسيس في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يتطلع معظم المسافرين في منطقة الشرق الأوسط للاتصال بالإنترنت بشكل دائم، أينما كانوا، تماماً كما هو الحال في منازلهم».

وأضاف: «تظهر الدراسة أننا بتنا أكثر اعتماداً على «واي فاي» عند السفر إلى الخارج وننظر لها كونها حاجة أساسية».

وقت فراغ

ومع إغلاق المدارس أبوابها للعطلات المدرسية في موسم الصيف، وتطلع الجميع لقضاء الإجازات والعطلات في الخارج، فهناك الكثير من وقت الفراغ لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الأفلام، والتسوق، والانهماك بألعاب الفيديو أو تصفح البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من ثمانية آلاف شخص يعيشون في دول مختلفة. وخلصت الدراسة إلى أن المشاركين من الشرق الأوسط يقيمون ضرورة الاتصال بالإنترنت بدرجة أعلى من نظرائهم في أوروبا الغربية، حيث يتطلع هؤلاء إلى امتلاك مستوى الاتصال ذاته بشبكة الإنترنت تماماً كما هو الحال في منازلهم.