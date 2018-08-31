انتعاش تجارة التجزئة في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب ا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أمس، أن حجم تجارة التجزئة بعد حساب المتغيرات الموسمية ارتفع 0.1% خلال يوليو الماضي.

وجاءت هذه النتيجة على عكس التوقعات بارتفاع حجم التجزئة بنسبة 0.2% بعدما ارتفع 1.5% في يونيو الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن حجم تجارة التجزئة ارتفع 1.5% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات بارتفاعه 1.2%.

وارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة 1.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، عقب ارتفاعها 1.5.% خلال شهر يونيو الماضي مع الاقبال على الشراء من جانب الأسر اليابانية.