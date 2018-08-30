جوائز ومكافآت في سيتي سنتر عجمان والفجيرة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يستقبل «سيتي سنتر عجمان» و«سيتي سنتر الفجيرة» الآباء والأبناء الراغبين بتسوق كل احتياجات ومتطلبات السنة الدراسية تحت سقف واحد، حيث تتاح لهم الفرصة للفوز بجوائز ومكافآت مفرحة. فعند شراء بطاقة «هديتي» من «سيتي سنتر عجمان» يتأهل المتسوّق لفرصة الفوز بجوائز فورية يومياً حتى 31 أغسطس، حيث سيحصل أول 30 متسوقاً يشترون بطاقة «هديتي» بقيمة 500 درهم ويتسوقون بقيمة 100 درهم من البطاقة في متاجر «سيتي سنتر عجمان» على بطاقة «هديتي» إضافية بقيمة 100 درهم كهدية فورية.

ويوفر «سيتي سنتر الفجيرة» تحت سقف واحد تشكيلة واسعة ومتنوعة من القرطاسية والحقائب المدرسية والملابس الرياضية والإكسسوارات وبقية متطلبات السنة الدراسية الجديدة، بما يضمن للآباء والأبناء تجربة تسوق ممتعة ومريحة.

ويتيح المتجر هذه المستلزمات بأسعار مناسبة بمجموعة من العلامات التجارية العصرية، كما يتأهل المتسوقون في «سيتي سنتر الفجيرة» لفرصة الفوز بجوائز قيّمة وذلك حتى 30 أغسطس، ويدخل كل من يتسوق بقيمة 200 درهم في السحوبات الأسبوعية مع فرصة الفوز بجائزة قدرها 25.000 درهم.

ودعا «سيتي سنتر الفجيرة» الجميع للاستمتاع هذا الأسبوع بلعبة الواقع الافتراضي المشوقة «جت ست غو». حيث يقوم المشاركون في اللعبة بارتداء نظارات الواقع الافتراضي قبل بدء مغامرة التزلج على الماء على «جت سكي» افتراضي، ويحصل الفائزون على قسائم من عدد من متاجر التجزئة. ويتعين على المشاركين التزلج فوق الحواجز وجمع أكبر عدد من الفقاعات التي تحتوى على شعارات المتاجر المشاركة للفوز بقسائم من متاجر مفضلة مثل «ماجيك بلانيت» و«فوكس سينما» و«لامودا» و«سنتربوينت» و«دناتا» و«ذا فيس شوب» و«سبرينغفيلد» و«ومنز سيكرت».