36 مليار درهم التسوق الإلكتروني في الإمارات 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف تقرير أصدرته «باي بال» و«إبسوس» أن الحجم العام للإنفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت يواصل ارتفاعه، ومن المتوقع أن يصل إلى 36 مليار درهم بحلول نهاية عام 2018. وبيّنت النسخة الرابعة من التقرير السنوي للتجارة الخارجية، وهو التقرير الذي يتتبّع سلوكيات التسوق الإلكتروني المحلية والخارجية لنحو 34 ألف مستهلك في 31 دولة، أن 81% من البالغين في الإمارات تسوّقوا عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ12 الماضية، بارتفاع ملحوظ عن 68% المسجلة في عام 2016.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع حجم الإنفاق عبر الإنترنت، حيث أشار حوالي نصف البالغين المشاركين في الدراسة (49%) إلى رغبتهم بزيادة الإنفاق عبر الإنترنت في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث ربط 65% من المشاركين ذلك بشكل رئيسي بالراحة التي يشعرون بها حيال التسوق عبر الإنترنت، فيما أشار 40% إلى الانتشار الكبير لمنصات عبر الإنترنت كسبب لزيادة الإنفاق الإلكتروني.

وكشف التقرير عن الوتيرة المتسارعة لانتعاش التسوق الإلكتروني الخارجي في الإمارات، حيث أفاد 61% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة أنهم قاموا بشراء سلع من مواقع أجنبية خلال الأشهر الـ12 الماضية بنمو 33% عن العام الماضي. وأكد 12% أنهم يتسوّقون إلكترونياً فقط من متاجر أجنبية خارج الدولة. ومنذ 2016، شهدت أنشطة التسوق الإلكتروني الخارجية نمواً قيمته 1.6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12.5 مليار درهم من إجمالي الإنفاق عبر الإنترنت في عام 2017.

وتسهم الأسواق الإلكترونية بدفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث أشار 37% من البالغين المشاركين إلى أنهم يعتزمون زيادة أو بدء التسوق من مواقع التسوّق إلكتروني.

وقال إيفي داهان، المدير العام، أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة (باي بال): تشهد الإمارات نهضة تجارية متميزة. وبفضل الدعم الذي تحظى به التجارة من تنوّع سكان الدولة وانتماؤهم لجنسيات عالمية مختلفة، والخدمات اللوجستية المتطورة، يتزايد اهتمام المستهلكين على الصعيد الدولي بالحصول على منتجاتهم وخدماتهم المفضلة. وأضاف:بما أننا نعيش اليوم في مجتمع عالمي، تبنى سلوكيات إنفاق المستهلكين بشكل متزايد على التجربة المريحة والقيمة. وهو ما تظهره النتائج التي توصلنا إليها، حيث أفاد أكثر من نصف المتسوقين الإلكترونيين المشاركين أنهم لم يهتموا بموقع البائع الجغرافي سواءً داخل الدولة أو خارجها. ومع ارتفاع معدلات انتشار الأجهزة المتنقلة في الإمارات، يزداد توجه المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة نحو اختيار التسوق عبر هذه الأجهزة..